Nog even voordelig Canon producten aanschaffen

Aan het einde van het jaar zijn er vaak overal nog leuke aanbiedingen. Canon doet er ook weer aan mee met hun cashback actie. Op veel Canon producten krijg je momenteel na je aankoop een leuk bedrag retour. Handig voor als je nog een kerstcadeautje voor jezelf zoekt.



Bij een cashback actie koop je een product dat meedoet aan de actie (bij een deelnemende winkel). Je koop meldt je aan op de speciale cashback website waarna je een bedrag terug krijgt van Canon. Het exacte bedrag is afhankelijk van het betreffende product.



In plaats van een bedrag kun je bij de meeste producten ook kiezen voor een Canon-tegoed. Dat bedrag is meestal hoger en kun je gebruiken om andere Canon producten te kopen.



Zo krijg je bijvoorbeeld 350 euro Canon tegoed op een 5Ds of 180 euro cashback op een 24-70mm f/4 L IS USM objectief.



