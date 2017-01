Professional Imaging 2017 op 18, 19 en 20 maart (nu nog korting)

Op zaterdag 18, zondag 19 en maandag 20 maart wordt in De Loods te Nijkerk weer de Professional Imaging beurs gehouden. Absoluut een beurs die een bezoekje waard is. Tijdens de EarlyBird verkoop tot eind januari kun je jouw tickets met korting aanschaffen.



De Professional Imaging wordt al voor de 18de keer gehouden dit jaar. Je kunt er altijd de nieuwste apparatuur uitproberen op de vele stands, maar je kunt er ook interessante workshops volgen.



Dit jaar zijn onder andere Frank Doorhof, Joao Carlos, Kristina Sherk, Glyn Dewis, New Day Studio en Jon Hernandez van de partij voor lezingen. Er komt nog meer, maar dit is tot dusver bekend gemaakt.