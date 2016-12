Recensie: Handboek Natuurfotografie+

Het boek Handboek Natuurfotografie+ is een uitgebreide versie van een eerder uitgegeven boek met dezelfde titel, maar met minder bladzijden (vandaar het + teken in de titel). Het wordt het 'best verkochte standaardwerk' genoemd en wie ben ik om daar aan te twijfelen.



De suggestie is gewekt dat het boek de vragen van de (beginnende) fotograaf zal beantwoorden en dat we na het lezen van dit boek succesvol aan de slag kunnen gaan met fotograferen. Maar dan moeten we toch het internet en de website laten voor wat het is en aan het boek beginnen.





Inhoud

Het boek laat een breed scala aan onderwerpen aan bod komen. Van de opsomming van camera's, instellingen en hulpmiddelen tot de meer ontastbare “beeldende principes” en “artistieke visie” die met de beeldopbouw en uiterlijk van de foto te maken hebben.De praktische tips komen uitgebreider aan bod in het hoofdstuk “Werkwijzen buiten” waarbij de schrijvers zoveel mogelijk onderwerpen voorbij laten komen; van landschap tot luchtfotografie, van planten tot paddenstoelen, van macro en close-up tot onderwaterfotografie. Maar vooral dierenfotografie, iets waar al na de eerste hoofdstukken duidelijk was dat daar het hart van de twee schrijvers ligt.Hier blijft het niet bij. De workflow komt ook nog aan bod, samen met de ongelofelijk moeilijke vraag: “Wat doe je met je foto's?” Tot slot laten de schrijvers nog wat aanbevelingen voorbij komen over fotografie op reis.