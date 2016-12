Het Perfecte Plaatje: de Expositie

Bij de expositie krijg je een blaadje waarbij jurylid William Rutten over elke foto nog een kort verhaaltje vertelt. Het is leuk om bij elke foto die je bekijkt ook even het bijbehorende stukje te lezen. Dat geeft nog meer inzicht in de foto en de kijk van een fotograaf hierop.



Persoonlijk vond ik het ook leuk dat er ook foto's getoond worden die de deelnemers zelf ook heel goed vonden, maar niet in het programma zelf gebruikt zijn. Zo zie je bekende onderwerpen en taferelen ook vanuit net een andere hoek.



Het hele museum is gevuld met de expositie, over drie verdiepingen. Op de onderste verdieping worden met beamers gedeeltes uit de afleveringen getoond. Je kunt een koptelefoontje opzetten om ook het geluid er bij te horen.



Twee topfoto's zijn ook op extreem groot formaat opgehangen; de selfie van Kim en de naakte man die Paulien Huizinga op de foto gezet heeft. Van die laatste overigens niet de versie die we in het programma gezien hebben (die hangt elders op de expositie).