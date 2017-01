Interview met documentairefotograaf Thatcher Cook

Wat zijn enkele van je favoriete fotografen?

Je reist voor je werk de hele wereld over. Wat zijn de dingen die absoluut essentieel voor je zijn om te fotograferen? Zijn er speciale voorwerpen die je altijd meeneemt?

Sommige van mijn favorieten zijn the usual suspects: Cartier-Bresson, Robert Frank, Josef Koudelka, August Sander en Atget. Ik geniet altijd van Cartier-Bresson's boek The Early Work, wat de catalogus is van zijn tentoonstelling in het Museum of Modern Art in New York.De Corcoran Gallery in Washington organiseerde een tentoonstelling met de naam London/Wales van het werk dat Cartier-Bresson maakte voordat the Americans tot stand kwam. Het boek bevat foto's van mannen met bolhoeden die naar hun werk marcheren, afgewisseld met wazige foto's van kolenwerkers uit Wales die het mijnstof van zich afwassen.Lee Friedlander staat ook bovenaan mijn lijst. Als er ooit een fotograaf was die in raadsels werkte, moet ik zeggen dat Friedlander een raadsel is dat ik niet kan oplossen. Iedere foto die hij maakt is een Friedlander, of het nou een landschap is, een straat, een naaktfoto of een zelfportret Ö.Ik vind zijn boek Factory Valleys een geweldige, creatieve blik op Amerika. Het is een unieke, onnavolgbare en schrijnende kijk op een stuk Amerika dat vaak over het hoofd wordt gezien.Meer eigentijdse fotografen waar ik van geniet zijn Jason Eskenazi en zijn boek Wonderland; het nieuwe boek van Mark Cohen, Mexico, met ruige, poŽtische beschrijvingen van de urban cultuur van Mexico. Paulo Nozolino's book, Far Cry is een van mijn favoriete fotoboeken allertijden.Sergio Larrain's grote boek met de gelijknamige titel is een meesterwerk. En Pentti Sammallahti is een fotograaf die voor iedere foto een manier bijzondere manier van fotograferen, bijsnijden, editen en printen heeft die past bij de individuele foto, in plaats van dat hij kijkt naar alle foto's als geheel.Een camera en een lens in ieder geval. Ik heb gefotografeerd met een 50mm en 28mm en nam ook vaak mijn panoramic cameras mee, ofwel mijn Xpan ofwel mijn Widelux.Ik probeer me te beperken tot 35mm film. Ik fotografeer nog steeds met rolletjes maar sinds een tijdje ben ik, thuis in Charleston, aan het experimenteren met een vierkant 6x6 format.Jaren geleden, toen ik in de voormalige Sovietunie woonde en daar ook veel reisde, had ik altijd de raamgreep van een Lada Zhiguli bij me (een Russische auto die er uit ziet al seen oude Fiat). Ik huurde vaak chauffeurs met dat soort auto's en zonder uitzondering miste de raamslinger als ik het achterraam wilde opendraaien. Dan haalde ik, tot verbazing van de chauffeur, mijn eigen raamslinger tevoorschijn.In AziŽ heb ik vaak een plastic kom in mijn handbaggage. Die komt van pas als er geen stromend water is en ik me wil scheren etc Ö en bovendien kent de Aziatische cultuur geen sandwiches zoals we in het Westen kennen. De kom komt goed van pas voor het afhalen van curry en Thaise vissoep (die je meestal afhaalt in een zak).