Aperture Wrech; een moersleutel ontworpen door een fotograaf

Het eindresultaat is (het ontwerp van) een moersleutel waarvan de maat aangepast kan worden alsof je het diafragma van een objectief dicht draait. Het ziet er prachtig uit; een werktuig dat volgens mij elke fotograaf wel in zijn garage wil hebben hangen.



Of de Aperture-moersleutel ook echt praktisch is durf ik te betwijfelen. Meestal als ik ergens een moertje wil losdraaien zitten die op onmogelijke plekken waar je amper bij kunt met een klein normaal moersleuteltje. Laat staan met deze stevige jongen.



Ik verwacht dan ook niet dat dit concept ooit daadwerkelijk in de winkels zal belanden, maar het ziet er wel gelikt uit.