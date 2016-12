Start in 2017 met een 365 project

Je zou jezelf kunnen voornemen om elke dag iemand op straat aan te spreken of je een foto voor je project mag maken. Neem een kaartje mee waarop je specifiek jouw project benoemd en waar hij of zij de foto kan terug vinden op het internet.



Een onderwerp dat je elke dag voorhanden hebt is jezelf. Ga dus bijvoorbeeld elke dag een selfie maken. Of fotografeer juist elke dag een onderwerp met een bepaalde kleur. Zo kun je elke maand een andere kleur het thema maken die maand.



Er zijn ook sites die je kunnen helpen aan een thema, Photo Friday geeft je elke vrijdag een thema waar je dan een week lang foto's in kunt maken. Je hoeft het idee natuurlijk niet te volgen, het kan ook slechts als inspiratie dienen voor jouw eigen wekelijkse of maandelijkse thema.





52 weken project

Is een 365 dagen project je te ambitieus? Wellicht is een 52 weken project een stuk beter te behappen. In plaats van dagelijks publiceer je nu maar eens per week een foto. Een goed alternatief voor fotografen die al gaan stressen bij het idee van dagelijks een foto publiceren.Wat je ook doet, het is sowieso leuk om nu vast na te denken over een project dat je volgend jaar kunt oppakken om lekker bezig te zijn met je hobby.Wellicht heb jij al een 365 project gedaan? Ik hoor er graag over in de reacties. Hoe heb jij het volgehouden? Wat zijn jouw tips?Welk project ga jij in 2017 oppakken?