Het Perfecte Plaatje; de finale

Foto door Humberto Tan, f/5.0, 1/4000s, 2000 ISO @ 188mm

De uitslag

Expositie

Volgend jaar weer?

Humberto won deze ronde met zijn foto van twee olifanten. Beide foto's waren geen enorme hoogvliegers, al weet ik ook niet of ik het Kim zo zou nadoen om van zo dichtbij een Leeuwin op de foto te zetten.Wat me bij alle foto's overigens opviel was de hoge lichtgevoeligheden die ze gebruikt hebben. Alle foto's zijn genomen op hogere ISO's dan waar ik zelf voor gekozen zou hebben. Verder een klein detail, maar het viel me wel op.De finale was in de studio in Nederland waar ze al vaker geweest waren. Alle eerdere kandidaten, helpende fotografen en familie en vrienden van de BN'ers waren aanwezig voor de uiteindelijke beoordeling.De beoordeling zelf was overigens die ochtend al gedaan in alle rust. Het ging nu dus alleen maar over de bekendmaking. Uiteindelijk won Humberto Tan op eentiende, dus dat lag erg dicht bij elkaar.Veel foto's die tijdens het RTL 4-programma Het Perfecte Plaatje zijn gemaakt, zijn van donderdag 15 december tot en met 31 december 2016 te zien in Museum Hilversum . De initiatiefnemers Museum Hilversum en Canon tonen naast de beelden ook de zeven afleveringen. Het museum is elke dag van de week open voor publiek van 11:00 tot en met 17:00 uur.Tevens wordt een selectie van de foto's geveild voor het goede doel. De opbrengst gaat naar het Ready2Help burgerhulpnetwerk van het Rode Kruis.Ik heb met veel plezier naar Het Perfecte Plaatje gekeken. Wat mij betreft een herhaling waard voor een tweede seizoen, al is het waarschijnlijk moeilijk weer een mooi team aan fotograferende BN'ers te vinden.