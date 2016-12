Video: Het verschil tussen F-stop en T-stop

Hierin legt Youtuber Wolfcrow namelijk uit wat het verschil is tussen de focal length nummers en de transmission nummers.



Kijk vooral de video even, maar in de basis komt het er op neer dat de F-stop een theoretische waarde is terwijl de T-stop een gemeten waarde is. De T-stop is dus nauwkeuriger. Voor je foto's zal het echter meestal niet uit maken, maar bij videografie kan het belangrijk zijn.