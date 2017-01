Voor de liefde voor oude films

Dit is al wel de bijgewerkte foto natuurlijk maar dan nog steeds in kleur. Wat ik gedaan heb?



Het model is gefotografeerd tegen een zwarte achtergrond, met alleen maar rook, op een houten vloer (de vloer in onze studio). Ik heb verschillende stukken gras gebruikt uit andere foto's om de vloer te veranderen in een meer "realistische" ondergrond voor het model om op te staan.



Daarna heb ik gekeken naar foto's die ik genomen heb tijdens verschillende trips en vond ik het kruis en kasteel, die zijn perfect voor wat ik hier wilde en dus heb ik deze ingevoegd in de achtergrond. Het kasteel is overdag gefotografeerd (en het kruis ook) dus deze heb ik een stuk donkerder gemaakt.



Ik heb besloten om de lucht echt zwart te laten voor een griezelige sfeer, dus de originele lucht heb ik uit de foto met het kasteel geknipt.



Toen ik de foto nam wist ik al dat het een zwart-wit foto ging worden, dus ben ik vervolgens aan de slag gegaan met Alien Skin Exposure X en heb ik de look verandert in iets wat meer paste bij het idee dat ik had. Dat was een kruising tussen een oude filmposter en iets uit de jaren 50-70's tv shows.



Kan het beter? Natuurlijk kan dat, ik doe niet veel met compositing en dit is allemaal samengevoegd in een paar minuten, echter... Zoals je misschien wel opgevallen is in onze vlogs en Social Media posts, hebben we recentelijk nog een Cintiq aan onze spullen in de studio toegevoegd.