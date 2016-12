Photofacts Jaaroverzicht 2016

Mijn favoriete foto uit 2016

Stats

Meest gelezen artikelen

Het afgelopen jaar bezochten 1,98 miljoen bezoekers Photofacts. Vergelijkbaar met 2015 en gemiddeld 5.427 bezoekers per dag. Een mooi aantal, maar komend jaar ga ik proberen of we er nog een schepje bovenop kunnen doen.Kijk ik ook naar de andere sites van Photofacts, dan komen we in totaal op 2,57 miljoen bezoekers. De drukste dag was op dinsdag 6 december met 12.489 bezoekers.In 2016 zijn er 389 artikelen geschreven. 210 heb ik er zelf geschreven, Marit Hilarius heeft er maar liefst 55 aangeleverd en onze stagiaire Iris van Liempt schreef er 36. Ook Frank Doorhof (17 artikelen) en Dick Holtman (10 artikelen) waren erg actief. Antonette (8), Erik van Rosmalen (7) en Michael van Helden (6) waren ook actief.Natuurlijk wil ik hun en alle andere bloggers bedanken voor hun bijdrages!Hieronder de top 10 van best gelezen artikelen op Photofacts.Welk artikel vond jij het interessants?