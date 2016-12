Wees er snel bij: Photofacts Academy voor 99 euro

Vanwaar de verhoging?

Bekijk een voorbeeld video

Het afgelopen jaar hebben we ontzettend veel nieuwe cursussen toegevoegd aan Photofacts Academy. Het is inmiddels elf maanden geleden dat we ons tarief verhoogd hebben en elke maand hebben we een compleet nieuwe cursus uitgebracht.De komende maanden willen we weer veel interessante cursussen uitbrengen. Zo kun je een cursus over zwart-wit omzettingen met Photoshop verwachten, komt er een cursus waarin twee fotografen praten over ondernemen als fotograaf en verschijnt er een cursus waarin jij ontdekt hoe je op elke locatie prachtige foto's kunt maken met (opzet)flitsers.De cursussen op Photofacts Academy worden gegeven door verschillende docenten. We werken telkens met een expert voor het specifieke gebied waar de cursus over gaat. Zo hebben we studiofotograaf Richard Terborg voor de studioportret voor gevorderden cursus, natuurfotograaf Johannes Klapwijk over herfst- en macrofotografie, automotive fotograaf Frederik Herregods over autofotografie, enzovoorts.Lightroom Guru, en Photofacts Academy mede-oprichter, Piet Van den Eynde (auteur van de populaire Lightroom Ontmaskerd boeken) verzorgt onze extreem uitgebreide en diepgaande Lightroom cursussen en is tevens docent van een deel van onze Photoshop cursussen.Een greep uit ons aanbod:Daarnaast brengen we ook wekelijks een korte nieuwe video uit met een nabewerking of een fotografietip. Zo kun je in een paar minuten elke week weer iets nieuws ontdekken.Hieronder één video (van de 541) uit onze cursus. In deze video laat docent Bart Siebelink je zien hoe je 'bokeh bubbels' aan je foto's kunt toevoegen. Dit zijn speelse lichtvlekken in de achtergrond van je foto. Een leuke manier om je foto iets extra's te geven.