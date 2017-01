Waar moet het model kijken

Neem als voorbeeld deze foto's van Poeka die ik gemaakt heb tijdens een small flash workshop. Ze kijkt niet naar de camera, maar ze kijkt recht in het licht. Ik vind het prachtig hoe het licht valt op haar gezicht in combinatie met de schaduw op haar jukbeen.



Is er nou een goed of verkeerd? Dat weet ik eigenlijk niet, ik weet wat ik leuk vind of wat mijn model leuk vind. In de meeste gevallen volg ik een paar simpele regels of richtlijnen.





1. Catchlights

Als het mogelijk is wil ik altijd de catchlights zien in de ogen van het model.