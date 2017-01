ASUS Zenfone AR neemt 92 megapixel foto's

De smartphone richt zich voornamelijk op Augmented Reality (AR) toepassingen waarbij de echte wereld gecombineerd wordt met digitale toevoegingen. Het kan echter ook een interessante smartphone voor fotografen zijn.



Eén van de vier camera's zit aan de voorkant van de telefoon, de andere drie aan de achterzijde. Hiervan is er één de 23 megapixel camera, een tweede richt zich specifiek op het bijhouden van bewegingen en de derde is gemaakt om diepte te meten.



Door deze combinatie kan de telefoon een 3D meting uitvoeren in een ruimte zodat driedimensionale digitale objecten aan de echte wereld toegevoegd kunnen worden op het 5,7 inch Super AMOLED scherm.



De camera beschikt over 2,3 maal optische zoom en kan scherpstellen vanaf 5 centimeter afstand. Of de kwaliteit voor fotografen ook echt interessant is is natuurlijk nog even afwachten. Het is wel duidelijk dat smartphones steeds bruikbaarder zijn als serieuze fotocamera.



De ASUS Zenfone AR moet in het tweede kwartaal van dit jaar op de markt komen. De prijs is nog niet bekend gemaakt.