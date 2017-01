Dell 32 inch met 8K; niet voor fotografen

Ik kijk altijd graag naar wat nieuwe monitoren te bieden hebben. Momenteel gebruik ik een 30 inch Dell waar ik best tevreden over ben. 32 inch klinkt dan natuurlijk helemaal niet verkeerd. Helemaal niet omdat deze nieuwe Dell ook 100 procent van AdobeRGB kan weergeven.



De monitor kan 7.680 bij 4.320 pixels weergeven (33,17 megapixel) en is op het eerste oog dus interessant voor fotografen die veel met grote foto's werken. Op basis van mijn ervaring met 4K schermen zou ik een aankoop echter nog even afraden.





Nadeel van 8K?

Wat is namelijk het grote nadeel van zulke hoge resoluties? Bij het bewerken van een foto zoom je doorgaans graag in zodat je de details goed kunt bewerken. Bij een gemiddelde monitor zoom je dan gewoon in tot 100 procent en dan kun je de details goed zien.Deze monitor kan echter een 33 megapixel foto in één keer op 100 procent laten zien op je scherm. De details zijn dus extreem klein. Je moet daarom bij het bewerken je foto op gaan blazen naar 200 of zelfs 400 procent om goed te kunnen bewerken. Dan is het natuurlijk zonde dat je zo'n meerprijs hebt betaald voor de 8K resolutie.Daarnaast zijn lang niet alle programma's al geschikt voor 4K, laat staan 8K, resolutie. In de praktijk levert dat lelijke programmainterfaces en rare situaties op. In onderstaande video zie je de 8K in native resolutie op Windows. Dan zie je ook direct hoe onbruikbaar het scherm is als je de interface niet schaalt.