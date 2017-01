Fujifilm GFX 50S middenformaat aangekondigd

Voor de camera zijn nieuwe objectieven nodig met een nieuwe Fujifilm G-mount. In eerste instantie komen drie objectieven beschikbaar, einde 2017 moeten daar nog drie extra objectieven bij komen.





Prijs en beschikbaarheid

De Fujifilm GFX 50S zal waarschijnlijk vooral interessant zijn voor gevorderde portret of landschapsfotografen.De Fujifilm GFX 50S moet in maart beschikbaar zijn. Voor de body is de adviesprijs 6.999 euro. De Fujinon GF 63mm F/2.8 R WR gaat 1.599 euro kosten, voor de Fujinon GF 32-64mm f/4 R LM WR betaal je 2.499 euro en de Fujinon GF 120mm f/4 R LM OIS WR Marco gaat voor 2.899 euro over de toonbank.