Leica M10 aangekondigd

Leica heeft vanavond de M10 aangekondigd; de nieuwste telg in de M-serie. Op het eerste oog lijkt het (uiteraard) weer op een traditionele Leica M camera, maar er is wel het nodige verandert aan dit model.





Leica M10 specificaties

- 24 megapixel full-frame CMOS sensor- Lichtgevoeligheid: 100 - 50.000 ISO- 3 inch display (1,04 miljoen beeldpunten)- 5 foto's per seconde- SD(XC) geheugenkaart slot- Wifi- Gewicht: 660 gram- Afmetingen: 139 bij 39 bij 80 millimeterToen Leica M camera's een aantal jaar terug digitaal werden, werd het model ook direct een stukje dikker dan de film-varianten. Inmiddels is het Leica gelukt om de body juist weer dunner te maken. De Leica M10 is nu net zo dun als een Leica M4.Ook weegt de camera 20 gram minder als de vorige Leica M (Typ 262). Het heeft ook wel wat gevolgen; zo heeft de camera geen uitgangen meer (voor bijvoorbeeld een USB kabel) en is de batterij kleiner (en minder krachtig) geworden.