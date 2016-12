Relonch; camera en bewerking als dienstverlening

De dienst kost je 99 dollar per maand. Daarvoor krijg je zowel de camera ls de nabewerking van je foto's. Het gaat eigenlijk om een Samsung NX camera waaraan een niet-verwisselbare 30mm f/2.0 objectief is bevestigd. De camera is ook nog volledig in het leer ingepakt, zodat je maar bij twee knopjes kunt (de aan/uit schakelaar en de ontspanknop).



Elke keer als je een foto maakt wordt deze via 4G naar Relonch gestuurd. Zij kiezen de beste foto's uit, bewerken die en sturen ze naar je smartphone. Pas dan krijg je de foto te zien die je genomen hebt, want op de camera zelf is ook het display verborgen onder de hoes.