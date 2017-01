Nu ook 'echte' film presets in VSCO

iPhone 5s, VSCO X KX4 preset (Kodak Tri-X 400)

Niet intuïtief

Aan de andere kant: 20 dollar per jaar is nog geen kop koffie per maand. Dat is een alleszins redelijk bedrag voor een zeer volledige foto applicatie.Niet voor niks zijn er ook veel niet-mobiele fotografen die hun foto's van systeemcamera of spiegelreflex naar de smartphone exporteren om de beelden snel en eenvoudig in de VSCO applicatie te bewerken.Zelf heb ik VSCO een tijdje links laten liggen – ik gebruikte Hipstamatic en vooral RNI Films . Ik vond de navigatie binnen de VSCO app niet echt gebruiksvriendelijk en allesbehalve intuïtief.Gelukkig is na recente updates een en ander wel verbeterd. Zo is de onzalige 'joy stick' verdwenen. Maar het blijft soms een kwestie van icoontjes aanklikken en zien wat het doet.Daarentegen zijn de resultaten – en daar draait het uiteindelijk om – aanzienlijk beter dan bij andere applicaties. Niet alleen ogen de presets bijzonder goed, ook de mogelijkheden om foto's verder naar eigen smaak te tweaken zijn zeer uitgebreid.En een leuk extraatje vind ik de mogelijkheid om binnen de app je foto's te posten op een eigen Grid , een minimalistisch ogend fotoblog.Ik zal daarom het komende jaar voor mijn mobiele fotografie met VSCO X en Film X blijven experimenteren. Ook geïnteresseerd, maar nog geen uitnodiging ontvangen? Dan kun je er hier een aanvragen.Overigens staat het VSCO X abonnement volledig los van VSCO Film. De pakketten met de presets voor Lightroom zul je nog steeds apart moeten aanschaffen.