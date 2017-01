10 tips voor het maken van sterrensporen

Verkeerde witbalans geeft een onnatuurlijke kleur van de nachtelijke hemel

2. Handmatig scherpstellen op oneinding

Let ook op de onderbreking in het sterrenspoor, die veroorzaakt is door het weglaten van een foto in de serie wegens overbelichting door koplampen van een auto (15mm fisheye (x 1,3crop); ISO 1600; f/5; x aantal foto's van 30sec + aparte voorgrondbelichting).Schakel de autofocus uit, stel handmatig scherp op oneindig en gebruik de continu-opname stand van de camera.Autofocus werkt in veel gevallen niet; er is te weinig contrast. Bovendien wil je niet dat de camera voor elke foto opnieuw wil scherpstellen. Schakel daarom de autofocus uit, handmatig scherp en laat dit zo voor de hele serie foto's staan.Omdat sterren vanuit ons perspectief nagenoeg oneindig ver weg staan, moet het objectief dus ook op oneindig gezet worden. Maar pas op dat je niet voorbij oneindig draait.Beter is het om met je liveview scherp te stellen op een heldere ster of een lichtpunt op de horizon. Vergroot je liveview beeld maximaal in en stel dan scherp. Pas op dat je de scherpstelring vervolgens niet meer verdraaid.Stel de camera in op de serie-opnamestand, of de continu opnamestand, om vervolgens met een draadontspanner de camera continu opnames te laten maken. Door de draadontspanner te vergrendelen zal de camera foto na foto blijven maken tot je er genoeg (van) hebt. Of gebruik een timelapse functie indien de camera daarover beschikt.