6 tips om het beslissende moment af te dwingen

Als je kiest voor straatfotografie moet je het doen met wat je krijgt voorgeschoteld; een hele berg momenten, dwars door elkaar heen. Maar hoe zorg je ervoor dat je nu juist het beslíssende moment vastlegt, en niet nét de verkeerde kant op kijkt?



Allereerst: het beslissende moment bestaat niet. We kunnen het beter een beslissend moment noemen. Want overal om je heen gebeuren op dit moment beslissende momenten; daar waar compositie, verhaal, kleur, lijnen en emotie voor jou perfect met elkaar samenvallen.



De kunst zit 'm vooral in het herkénnen van zo'n moment. En daar zijn vele manieren voor. Hieronder zet ik een voorbeeld uiteen. Niet omdat die manier de heilige graal is, maar wel omdat ik het goed kan toelichten met onderstaande foto's die ik onlangs maakte in Arles, in Frankrijk. Kortom, mijn recept:



Je doel: je bekwamen in het fotograferen van een straatbeeld met bewegende objecten (mensen, dieren, voertuigen).