7 geartips voor filmen met je spiegelreflex

Voor Photofacts Academy maken we maandelijks nieuwe cursusvideo's. De opnames hiervoor doen we zelf en elke keer proberen we het weer net een stapje beter te doen. Daar hoort ook regelmatig nieuwe apparatuur bij. Hieronder de accessoires waar ik erg blij mee ben.





Een goed statief is belangrijk om stabiele beelden te maken. Nog belangrijke is de kop die je op het statief zet. Je moet echt een videokop hebben en dat is echt iets anders dan de kop die je voor je fotografie gebruikt.Met een videokop kun je namelijk soepel draaien en de camera omhoog en omlaag bewegen. Hierdoor kun je vanaf statief je onderwerp op een vloeiende wijze volgen.Let erop dat je een statief neemt dat niet te zwaar is, maar wel goed stabiel staat. Het is prettig als je het statief snel in hoogte kunt verstellen (dat gaat met klemsluitingen beter dan met draaisluitingen) en let erop dat het statief hoog genoeg kan komen.Een waterpas op je videokop is essentieel, maar waarschijnlijk worden er ook geen verkocht zonder waterpas. Zelf ben ik gegaan voor de Benro Video Statief Kit + Videokop A2573FS4 (279 euro). Een goede prijs/kwaliteit verhouding.Geluid is in een video ontzettend belangrijk. Het geluid dat je camera zelf opneemt is amper bruikbaar. In onze video's is het vooral belangrijk dat je de instructeur goed verstaat. Hiervoor gebruiken we de Rode Wireless Film Maker Kit (279 euro).Dit is een relatief betaalbare draadloze lavalier microfoon die je op het shirt van de instructeur kunt spelden. De instructeur kan zo vrij bewegen en zijn of haar stem wordt perfect helder opgenomen.Wij zijn overigens gestart met een Rode VideoMic Pro (155 euro). Die is ook heel nuttig en verbetert het geluid aanzienlijk. Een prima optie als je niet telkens iemand wilt voorzien van de lavalier microfoon.Overigens gebruiken wij deze microfoon ook nu nog steeds op de tweede camera als back-up voor het geluid.Ik gaf al aan dat geluid erg belangrijk is. Het is superhandig om al direct tijdens een opname te weten of het geluid goed is of niet. Vandaar dat wij gebruik maken van een Sony MDR-7506 hoofdtelefoon (100 euro).Je kunt natuurlijk in principe elke hoofdtelefoon gebruiken, maar het voordeel van deze Sony is dat ie uitstekende geluidskwaliteit heeft en grote comfortabele oorschelpen die geluid van buiten goed afsluiten. Zo kun je ook met wat meer omgevingsgeluid horen of het geluid goed gaat.De Sony is daarnaast opklapbaar en neemt zo tijdens het vervoer weinig ruimte in. Ook prettig is dat er een erg lang snoer aan zit. Hierdoor kun je tijdens de opnames nog gerust een paar meter van de camera af lopen zonder dat je de hoofdtelefoon af moet zetten.Zelf maken we onder andere gebruik van een Canon EOS 80D (1.437 euro inclusief erg bruikbaar 18-135mm objectief). De 80D heeft als pluspunt dat er zowel een audioingang als een hoofdtelefoon uitgang op zit. Zo kun je het geluidspoor van de Rode Wireless Film Kit opnemen op het geluidspoor van de 80D terwijl je direct mee kunt luisteren of het geluid goed is. Ideaal.Als fotograaf weet je hoe belangrijk licht is. Bij video geldt dat natuurlijk net zo. Je kunt helaas geen gebruik maken van alle flitsapparatuur die je al verzameld hebt. Gelukkig hoeft continuelicht helemaal niet duur te zijn.Zelf ben ik gegaan voor de Falcon Eyes LHD-B628. Deze exacte versie kon ik niet meer vinden, maar wel dit handige setje (285 euro). Hierbij ontvang je direct een complete set met twee statieven, lampen en octaboxen.Het verschil tussen de set die ik zelf heb is dat er in deze set 4 lampen met unit zit terwijl ik een versie heb met 6 lampen. Eerlijk gezegd denk ik dat 4 daglichtlampen per set voor voldoende licht zorgen.Niet alle beelden kun je goed vanaf een statief maken. Ook kan het daarmee soms wat statisch worden. Daarom gebruiken wij ook een gimbal om uit de hand video te schieten waarbij we op een vloeiende wijze beweging in de beelden kunnen krijgen.We gebruiken hiervoor een iPhone 7 en de LanParte Handheld Gimbal HHG-01 Stabilizer. Dit is een betaalbare en flexibele set om eenvoudig vloeiend beelden te maken waar veel beweging in kan zitten. De LanParte HHG-01 kost 299 euro.De standaard iPhone app geeft je overigens erg weinig controle over het resultaat. Het is daarom slim om een alternatieve app voor het filmen te installeren. Bijvoorbeeld FiLMiC Pro . Met deze app kun je namelijk ook de framerate, witbalans en nog een aantal instellingen configureren. Hierdoor kun je de beelden veel beter overeen laten komen met die van je spiegelreflexcamera.Dit is vooral van belang wanneer je beelden van meerdere camera's gaat combineren. Zorg dat je dit tijdens de opnames al goed hebt staan, dat scheelt veel gedoe bij het bewerken van de video's.Toch liever een gimbal voor je spiegelreflex? De Zhiyun Crane gimbal (689 euro) is de goedkoopste oplossing die ik ken en is wellicht een bruikbare optie.Wanneer je met meerdere camera's of geluidsporen werkt is het handig om een filmklapper (8,95 euro) te hebben. Hierdoor kun je achteraf snel de video's met elkaar synchroniseren. Door de filmklapper bij de start van elke opname in beeld te houden zie je daarnaast in elke thumbnail direct welke opname het betreft. Wel zo handig bij het nabewerken.Zelf gebruiken we de krijtbord versie (voldoet prima), maar ze bestaan ook als whiteboard variant en er zijn zelfs digitale versies beschikbaar.Onze nieuwste aanwinst is een Edelkrone SliderPlus . Met een slider kun je opnames maken met een subtiele beweging erin. Het grote voordeel van de sliderplus is dat ie relatief compact is, maar toch een langer bereik heeft dan de slider zelf groot is.