Photoshop CC op Nederlandstalig zetten

De meeste mensen gebruiken Photoshop CC in de Engelse taal. Vaak omdat ze het gewend zijn. Je kunt Photoshop echter ook gewoon omzetten naar de Nederlandse versie. In dit artikel laat ik je stap voor stap zien hoe je dat doet.



Stap 1: Open de Creative Cloud app

Als je Photoshop (en Lightroom) via een Creative Cloud lidmaatschap gebruikt installeer je de boel vanuit de Creative Cloud app. Je kunt deze app eenvoudig vinden door op de Windows-toets te drukken (bij Mac OS druk je op Command + Spatie) en 'Creative Cloud' in te tikken.





Als de Creative Cloud app bovenaan getoond wordt als resultaat kun je op 'Enter' drukken om de app te starten.Druk nu in de app op het tandwiel-icoontje om jouw voorkeuren te bekijken. Klik hiervoor op het woordje 'Preferences'.Binnen het 'Preferences' scherm kies je nu voor 'Creative Cloud' en vervolgens voor 'Apps'.Je kunt nu bij 'App Language' kiezen voor 'Nederlands'.Nadat je de juiste taal gekozen heb kun je het 'Preferences' scherm weer afsluiten door bovenin op het pijltje naar links te klikken naast het woord 'Preferences'.Je kunt nu de app even afsluiten, zodat je keuze verwerkt kan worden. Sluit de app via het kruisje rechtsbovenin.Vervolgens mag je de app direct weer opnieuw opstarten. Dat kan weer op dezelfde manier als in stap 1 uit dit artikel.Als het goed is kun je nu in de app Photoshop opnieuw installeren. Kijk hiervoor op het hoofdscherm (in het tabje 'Apps') en scroll eventueel wat naar beneden om de installatieknop te vinden. Druk op 'Install' en wacht af totdat Photoshop opnieuw ge´nstalleerd is.Na de installatie kun je de Creative Cloud App weer sluiten.Je kunt nu Photoshop weer opstarten. Let op: je bent met deze handeling helaas wel al je voorinstellingen van Photoshop weer kwijt. Panelen en dergelijke moet je weer naar jouw voorkeuren aanpassen. Je doet dit dus het beste al direct nadat je Creative Cloud voor het eerst ge´nstalleerd hebt.Ga nu naar de instellingen van Photoshop. Dat kan via->->, of via de sneltoets CRTL + K waarna je nog even op 'Interface' moet klikken. Nu kun je bij 'UI Language' ook 'Dutch' kiezen.