Sneeuwfoto maken in de studio

Voor de shoot had ik een bus schuimspray (2,95 euro) en een stormlantaarn (11,50) gekocht. Die laatste is voor de shoot overigens ook helemaal niet aan geweest; ik heb het licht er in Lightroom aan toegevoegd.



Op zolder heb ik een zwarte doek over het wasrek gegooid, een opzetflitser in een Apollo octabox geplaatst en een tweede flitser ingezoomd vanaf de andere kant. Mijn dochter wilde graag meehelpen om de foto te maken met die mooie lantaarn en spelen met nepsneeuw sprak haar ook aan.



Mijn vrouw spoot de sneeuw van achteren over haar heen (en over mijn camera, de softbox en de rest van de zolder). Met een vochtig doekje veeg te de boel gelukkig zo weer schoon.





Gavin Hoey

Het idee voor deze shoot heb ik niet zelf bedacht, maar bijna letterlijk overgenomen van fotograaf Gavin Hoey . Hij plaatste vorige week een videootje op zijn site waarin hij je verteld hoe je deze foto kunt maken (inclusief de nabewerking).