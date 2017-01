Wat is jouw fotografiedoel voor 2017?

Als je verder wilt komen met je fotografie dan is het slim om jezelf doelen te stellen. Het begin van een nieuw jaar is natuurlijk een perfect moment om even over zulke doelen na te denken en ze vast te leggen zodat je er daarna mee aan de slag kunt.





Wat is je droom?

Wat is je doel?

Voordat je doelen opstelt voor 2017 is het leuk om na te denken over wat je droom is. Wat zou je het allerliefste bereiken? Dit mag iets zijn wat je eigenlijk totaal niet voor mogelijk acht.Het kan natuurlijk van alles zijn, bijvoorbeeld een reportage van jouw hand in de National Geographic of Bono (van U2) in een portretshoot op de foto zetten.Jouw droom bereik je niet zomaar en zeker niet als je geen stappen onderneemt om er te komen. Daarom is het goed om één of meerdere doelen op te stellen. Je doel kan een stap zijn in de richting van je droom.Als je bijvoorbeeld die reportage in de National Geographic wilt krijgen dan kan je doel zijn om Photo of the Day te behalen op de Yourshot site van National Geographic.