8 camerahacks in 90 seconden

Hugo schreef op woensdag 21 december 2016 om 15:33

En waarom zou ik mijn camera aan een broeksriem hangen en niet aan de originele draagriem ? Lijkt me dat hij bij die laatste toch wat beter beveiligd is.



Lipbalsem rechtstreeks op de frontlens van je (dure) objectief smeren ? Laat staan dat je weet welke invloed bestanddelen ervan kunnen hebben op de coating van de lens. Smeer die lipbalsem dan op zijn minst op een beschermingsfilter uit optisch glas en niet op je lens.



Een mes met de scherpe zijde op enkele mm van de frontlens van je objectief houden ? De enige zekerheid die je zo hebt is dat je op een dag de coating van je lens beschadigt. Hij doet maar... maar niet met mijn objectief.



En die tips met zaklamp en gsm... daar kan iedereen die een beetje serieus met fotografie bezig is toch wel opkomen zeker.



Sorry, wat mij betreft overbodig als filmpje.



Maar toch wel grappig dat hij het scherm van zijn smartphone mooi proper veegt aan zijn mouw terwijl hij met zijn dure objectief niet lijkt in te zitten.