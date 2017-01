Adobe: Foto's bewerken met je stem

Momenteel moet je nog best wat handelingen onder de knie hebben om een foto te bewerken. Adobe werkt echter aan technologie waarmee je gewoon tegen je computer vertelt wat je wilt dat er gebeurd met je foto.



Onderstaande video van Adobe Research laat je een voorbeeld zien van hoe dit zou kunnen werken. Het is nog niet zeker of we deze technologie binnenkort ook in het echt beschikbaar gaan krijgen.