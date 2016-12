Waar ligt de grens bij nabewerking van portretten?

Veel foto's die je dagelijks voorbij ziet komen zijn flink bewerkt in Photoshop. In deze TEDx video legt fotograaf Scott Kelby uit waar wat hem betreft de grens ligt bij het bewerken van een foto en waarom.



Scott heeft het erover dat je in een foto achteraf altijd veel meer storende details ziet dan in het echt. In een echte situatie filteren je hersenen veel onnodige informatie weg. Als fotograaf moet je daarom je portretten nabewerken om ze gelijkend te maken.



Daarbij is het belangrijk dat je niet te ver gaat en dat is uiteraard een fijne lijn. Een interessante video om te kijken en ik kan me wel vinden in zijn mening.