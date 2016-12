Wat is jouw #mijnfoto van 2016?

Fotograaf Robbie Veldwijk organiseert dit jaar opnieuw zijn #mijnfoto actie. Hierbij kan iedereen die dat leuk vind zijn of haar beste foto insturen. Vanaf 1 januari gaat Robbie de foto's op zijn website plaatsen. Bij de foto die je in stuurt vertel je ook kort wat over jezelf en over de ingestuurde foto.



Je kunt je foto nog maar tot aanstaande zaterdag insturen, dus wacht niet te lang.





#mijnmoment

De #mijnfoto actie is overigens ge´nspireerd op de #mijnmoment site van Henk-Jan Winkeldermaat . Hij is al sinds 2003 bezig om jaarlijks mensen uit de nodigen te vertellen over hun moment van het afgelopen jaar. Dat levert elk jaar weer interessante verhalen op.