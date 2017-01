30 Days of Genius door Chase Jarvis

Chase Jarvis maakt met zijn Creative Live veel interessante video's voor fotografen en andere creativelingen. Een voorbeeld hiervan is de serie 30 Days of Genius. Hierbij interviewed Chase 30 bekende en interessante mensen. De gehele serie is gratis te bekijken.



Chase interviewed onder ander Seth Godin, Richard Branson, Tim Ferriss, Kevin Kelly en nog veel meer super inspirerende mensen. Een absolute aanrader om te kijken. Hieronder het gesprek dat hij had met Seth Godin.