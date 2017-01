Cursus Zwart-wit in Camera RAW en Photoshop

Foto's in zwart-wit zijn vaak tijdloos; je kunt er lang van genieten. Niet vreemd dus dat veel fotografen hun foto's graag omzetten naar zwart-wit. Een standaard omzetting zorgt helaas meestal niet voor een wow-effect.



In de nieuwste Photofacts Academy cursus laat instructeur Piet Van den Eynde je zien hoe je Camera RAW en Photoshop kunt gebruiken om je foto's wel dat wow-effect te geven in zwart-wit.



Onderstaande video is één van de video's uit de cursus zwart-wit in Camera RAW en Photoshop. Piet heeft het hierin over het belang van contrast in je foto's en de verschillende soorten contrast die er zijn.