Doe jij mee met een intensieve workshop van Nikon en NOOR?

Nikon Europe en Fotoagentschap NOOR organiseren samen de Nikon-NOOR Academy Workshop 2017. Ben jij een jonge fotograaf (tussen 18 en 35 jaar) uit Nederland? Dan kun je jezelf nu aanmelden om kans te maken op één van de 15 plaatsen.





Tijdens de vierdaagse workshop zullen de geselecteerde deelnemers een nauwe samenwerking aangaan met drie NOOR fotografen, waarbij het ontwikkelen en bewerken van een visueel verhaal centraal staat.Tevens kunnen de deelnemers een intensieve uitwisseling verwachten rondom onderwerpen als de nuances van de internationale fotografiemarkt. De NOOR fotografen waarvan al bekend is gemaakt dat zij de workshop leiden, zijn Pep Bonet en Sebastian Liste Zo intensief samenwerken met deze fotografen is een bijzondere kans. De derde begeleider zal binnenkort bekend worden gemaakt.De workshop is een unieke gelegenheid om te leren hoe een impactvol visueel verhaal verteld kan worden, om de eigen persoonlijke visie met betrekking tot fotografie verder te ontwikkelen en om nieuwe contacten te leggen in een intieme en interactieve omgeving van professionele fotografen en fotojournalisten.De Nikon-NOOR Academy Workshop vindt plaats op het hoofdkantoor van Nikon Europe in Amsterdam van 28 februari tot en met 3 maart. Om kans te maken op deelname, kun je tot 8 januari je portfolio en motivatie inzenden.Op 26 januari worden de vijftien geselecteerde deelnemers bekendgemaakt. Deelname aan de workshop is gratis.