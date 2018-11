Black Friday: beste deals voor fotografen

Sommige winkels hebben per dag een andere aanbieding gedurende het Black Friday-weekend.



Op het gebied van foto en video zijn er vaak mooie deals te scoren bij de grote webshops zoals MediaMarkt, Bol.com en Coolblue, maar ook foto- en video-speciaalzaken doen mee aan Black Friday en Cyber Monday.



CameraNu.nl, KameraExpress en CameraLand stelden vorig jaar fototoestellen, objectieven en andere accessoires met tientallen procenten korting beschikbaar.





Photofacts Academy korting

Als eerste noemen we natuurlijk onze eigen Black Weekend actie. Als je morgen of gedurende het weekend een Photofacts Academy abonnement afsluit, hebben we een leuke aanbieding voor je.Schrijf je nu direct in voor 99 euro (20 euro korting). Deze actie loopt vanaf morgen tot maandag, dus wees er snel bij.