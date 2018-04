Inruilweken bij CameraNU.nl

De inruilweken duren van 8 tot en met 22 april waarbij je zowel online als in de winkel je digitale spiegelreflexcamera's, systeemcamera's en objectieven voordelig inruilt.



Met deze actie speelt CameraNu.nl speciaal in op overstappers. Of het nu om een upgrade of een echte merk-overstap gaat: zo'n voordeel is mooi meegenomen.



Afhankelijk van het aan te schaffen nieuwe artikel loopt de korting flink op en dat maakt het extra-voordelig om juist nu je oude apparatuur in te leveren. Kijk op de speciale actiepagina voor de voorwaarden van deze actie.



Als je besluit over te stappen in deze actieperiode kan het nog voordeliger voor je uitpakken als je dit combineert met enkele lopende acties bij CameraNU.nl