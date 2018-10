Nu beschikbaar: 5DayDeal fotografie bundel 2018

» Direct bestellen





Wat zit er in het pakket

Luminar 2018 + Photolemur 3.0 , Skylum Software

, Skylum Software Zero Gravity Product Photography , Alex Koloskov

, Alex Koloskov Photo 101 , Zack Arias

, Zack Arias The Hidden Garden Bundle Collection , Amanda Diaz

, Amanda Diaz Artistry3: Master Expressionist Actions for Photoshop , Dave Seeram

, Dave Seeram Finding Rembrandt: Shoot Like the Old Masters , Chris Knight

, Chris Knight Creativity on a Budget , Lindsay Adler

, Lindsay Adler Travel Pro Kit , Viktor Elizarov

, Viktor Elizarov Color Grading + Creating the Atmosphere in Photoshop , Christopher O'Donnell

, Christopher O'Donnell Photographing the Bride | Wedding Workshop , SLR Lounge

, SLR Lounge Adobe Lightroom Masterclass , Serge Ramelli

, Serge Ramelli Keepsake Art Promo Kit , Design Aglow

, Design Aglow Beautiful World Road Map Actions , Jessica Drossin

, Jessica Drossin Adobe Photoshop Foundations , Blake Rudis

, Blake Rudis The Art of Black and White in Lightroom and Beyond , Andrew S. Gibson

, Andrew S. Gibson Beginning Photography + Drone Photography and Videography , Trey Ratcliff

, Trey Ratcliff Portrait Shoot Playbook , Tamara Lackey

, Tamara Lackey The Lightroom Mastery eBook , contrastly .com

, contrastly .com Mastering the Model Shoot: Any Light Will Do , Frank Doorhof

, Frank Doorhof Jaw Dropping Drone Images , photoshopCAFE.com

, photoshopCAFE.com Star Photography Masterclass , Mikko Lagerstedt

, Mikko Lagerstedt Mastering Luminosity Masks , Nick Page

, Nick Page Lightroom Library: Beyond the Basics, Piet Van den Eynde

How To Become A Professional Commercial Wedding Photographer , Fstoppers.com

, Fstoppers.com Complete Bundle of ALL PHLEARN Photoshop Actions and Lightroom Presets + Tutorials , PHLEARN.com

, PHLEARN.com Start To Finish Workflow: Potts Harbor & Castle Hill , Christopher O'Donnell

, Christopher O'Donnell Complete DJI Drone Course , photoshopCAFE.com

, photoshopCAFE.com Nicolesy Presets, Textures & Overlays Bundle , Nicole S. Young

, Nicole S. Young Big Sky Kit for ON1 Photo Raw + Nicaragua Premium Texture Pack , Brian Matiash

, Brian Matiash Something From Nothing , Ryan Dyar

, Ryan Dyar Fixing 10 Common Photo Problems In Lightroom , Lindsay Adler

, Lindsay Adler Presets, Overlays and Actions Bundle, Jake Olson

Mastering Weddings , Zach & Jody Gray

, Zach & Jody Gray Moody Matte + Sweet Light Lightroom Presets | Blush Social Media Templates , Twig & Olive Photography

, Twig & Olive Photography Contrastly Analog Presets Collection , Contrastly.com

, Contrastly.com The Newsletter Collection for Family Photographers , Kate Densmore

, Kate Densmore Model Release for Photographers , The LawTog

, The LawTog The Creative Solopreneur , Frederick Van Johnson

, Frederick Van Johnson Photographer Logo Course + Templates , Kelvin Pimont

, Kelvin Pimont GOING PRO: How to Make Money Through Your Photography , Digital Photography School

, Digital Photography School Tutorial and Toolkit: Dodge & Burn, Raw Exchange International

In de 5DayDeal zitten verschillende ebooks, video cursussen en software. Alles is Engelstalig, dus houd hier rekening meer voordat je verder kijkt. Wil je liever Nederlandstalige cursussen volgen dan is Photofacts Academy natuurlijk een aanrader.De totale waarde van alle software en tutorials is volgens 5DayDeal 2.730 dollar en je kunt het aanschaffen voor 89 dollar (omgerekend zo'n 71 euro).Waarschijnlijk zie je wel wat bekende namen voorbij komen in de lijst. Natuurlijk Piet Van den Eynde (bekend van zijn Lightroom boeken en zijn cursussen op Photofacts Academy), maar ook Frank Doorhof (ook regelmatig op Photofacts als blogger). Hun cursussen in deze bundel zijn ook Engelstalig.Zelf vind ik bijvoorbeeld Lindsey Adler altijd wel leuke workshops geven en in het verleden heb ik ook met plezier een uitgebreide cursus van Zack Arias gevolgd.Als je gaat bestellen krijg je ook de mogelijkheid (optioneel) extraatjes aan te schaffen. Zo is er de 'charity bonus' waarbij je voor 19 dollar extra deze producten (met een waarde van 1.183 dollar) krijgt:Ook kun je de Pro Add-on bonus aanschaffen (deze aanbieding krijg je nadat je de initiėle betaling al gedaan hebt als optioneel extraatje) voor 29 dollar. Deze bundel zou 1.442 dollar waard zijn. Hierin zitten de volgende producten:Na het aanschaffen van de 5DayDeal ontvang je een mail met een hele lading download links zodat je de bestanden kunt downloaden naar je eigen computer. Voor sommige producten moet je jezelf aanmelden op een site waar je vervolgens de cursus kunt volgen.Wij hebben de bundel al een tijdje in huis en zijn nog bezig een deel van de materialen te reviewen. Op Photofacts komen de komende dagen dus nog een aantal reviews voorbij uit deze 5DayDeal aanbieding.In mijn ogen is het een mooie prijs voor een complete set aan producten van goede experts in hun vakgebied. Een leuk pakket dus om de komende weken (of maanden) in rond te neuzen.Als het je wat lijkt en je koopt het pakket via de links op deze pagina, dan ontvangen wij een vergoeding van 5DayDeal. We stellen het dus op prijs als je onze link gebruikt voor je aankoop. Zelf kost het je niks extra's.