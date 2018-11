Photofacts Academy 5 jaar - Winactie!

In vijf jaar tijd zijn we gegroeid naar ruim 6.300 leden. Allemaal enthousiaste fotografen die graag geïnspireerd willen worden en nog betere foto's willen maken. Een aantal waar we ontzettend blij en erg trots op zijn! We hadden zelf vooraf niet durven verwachten dat het zo'n succes zou worden.



Na een succesvolle crowdfunding campagne op Photofacts.nl (wat inmiddels ruim 12 jaar bestaat) zijn we, in samenwerking met Lightroom expert Piet Van den Eynde, op 15 november 2013 gestart met onze eerste cursus over Lightroom.



In eerste instantie hebben we ons gericht op specifiek Lightroom cursussen, maar later kwamen daar Photoshop-, fotografie- en inspiratiecursussen bij. Inmiddels hebben we meer dan 50 cursussen online staan. Elke maand komt er een nieuwe cursus bij.



Niet alleen ben ik tegenwoordig full-time met Photofacts en Photofacts Academy bezig, zakenpartner Michael helpt me ook dagelijks en we hebben de afgelopen jaren ook Hans (helpdesk), Michelle (Photofacts blogs), Aäron (videoguru) en Brigit (administratie) ingeschakeld om ons te helpen met alle werkzaamheden.



Tientallen experts

De cursussen nemen we op in samenwerking met specifieke experts in hun vakgebied. Zo zoeken we altijd de beste docent voor een bepaalde vorm van fotografie die het ook goed kan overbrengen. Erg veel dank gaat dan ook naar deze docenten met als belangrijkste Piet Van den Eynde.



Maar uiteraard zijn we ook ontzettend dankbaar met de expertise van Bart Siebelink, Johannes Klapwijk, Marit Hilarius, Frederik Herregods, Micky Hoogendijk, Johan Elzenga, Ashvin Ghisyawan, Bart Heirweg, Richard Terborg, Colijn van Noort, Joel Grimes, Asim Bari, Bart Heemskerk, Rob Dijkstra, Nando Harmsen, Michiel Buijse, Maurice Jager, Nico Delmeire, Peter van Teeffelen, Jaqueline van de Weijer, Daan Schoonhoven, Arno ten Hoeve en André van Woerkom.



Deze experts helpen onze leden met hun enorme kennis en inspiratie aan meer plezier en nog betere foto's.





Ons vijfjarig bestaan vieren we met een speciale actie. Iedereen die zich voor aanstaande donderdag, 15 november 2018, 23:59, inschrijft op Photofacts Academy of zijn lidmaatschap met één jaar verlengd maakt kans op één van deze prijzen:In totaal maar liefst 27 prijzen met een totale waarde van 3.352 euro!