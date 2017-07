5 fantastische tips voor jouw beste fotovergroting ooit (+ gratis gids Nabewerken)

maandag 3 juli 2017, 20:02 door Redactie | 154x gelezen | 0 reacties

Je hebt vast een foto waarvan je denkt: 'Deze zou ik wel aan de muur willen hangen'. Om deze foto echt van je muur te laten knallen is het natuurlijk belangrijk dat deze goed geoptimaliseerd is.



Op een fotovergroting zijn fouten in je foto namelijk enorm uitvergroot in vergelijking tot je beeldscherm. Xpozer heeft al duizenden foto's geoptimaliseerd. Om deze reden vertellen zij jou precies hoe ook jij jouw foto perfect bewerkt voor je beste fotovergroting ooit.



Wil jij meer weten over hoe jij jouw foto bewerkt voor je mooiste fotoprint ooit? Vraag dan hier de GRATIS gids 'Nabewerken, van Foto naar Fotoprint' aan ter waarde van 7,95 euro en ontvang deze binnen enkele dagen op je deurmat! Er is een beperkte voorraad: op = op!





Tip 1: Zorg dat je monitor gekalibreerd is

Tip 2: Verwijder spots in je foto

Voordat je jouw foto gaat bewerken, is het belangrijk dat je beeldscherm gekalibreerd is. Een foto kan er op een beeldscherm namelijk heel anders uitzien dan op een afdruk, mede doordat een beeldscherm licht geeft en vaak te licht staat ingesteld.We raden je altijd aan om je monitor te kalibreren met speciale software door middel van een spectrometer als Colormunki of Spyder3 Express. In de gids ' Nabewerken ' kan je uitgebreid lezen hoe je dit moet doen en waar je op moet letten.Je kunt ook een eerste stap zetten in de richting van kalibratie door met onderstaande strook de helderheid van je scherm te controleren. Je moet de overgangen van de kleuren duidelijk zien, anders dient je monitor lichter of donkerder bijgesteld te worden.Nu je jouw foto op 100 procent grootte bekijkt, is het belangrijk om ook te controleren op vlekjes. Op een afdruk worden spots (zoals stofjes op je lens of sensor) in je foto uitvergroot, welke je in eerste instantie niet op je beeldscherm ziet.