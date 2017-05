Kom naar de voorjaarsbeurzen van Calumet!

Wat kun je zo allemaal verwachten? Natuurlijk zijn vele fabrikanten aanwezig om hun nieuwe en vaak innovatieve producten te demonstreren. Zo geven bijvoorbeeld grote merken als Canon, Nikon, Fujifilm en Profoto acte de présence.



Daarnaast heb je de keuze uit een ruim aanbod van presentaties waar de laatste ontwikkelingen in de wereld van de fotografie de revue zullen passeren. En last but not least heeft Calumet voor de bezoekers van de voorjaarsbeurs een aantal mooie aanbiedingen in petto. Noteer de datum dus in je agenda en kom langs!





Gratis sensorreiniging

Op de voorjaarsbeurs staan technische medewerkers van Nikon en Canon voor je klaar om gratis de sensor van je spiegelreflex te reinigen en de camera aan een inspectie te onderwerpen.Houd wel rekening met een wachttijd. Bij zeer grote belangstelling kan het helaas zelfs zo zijn dat wij je camera niet kunnen reinigen. De gratis sensorreiniging geldt voor maximaal twee camera's per persoon.Alle informatie over de voorjaarsbeurs vind je op deze speciale pagina over de beurs.