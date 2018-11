Nikon winter cashback; nieuwe gear met voordeel aanschaffen

300 euro op Nikon f/1.4 objectieven

Claim cashback op Nikon FX en DX lenzen

Voordeel stapelen

Bijna alle Nikon prime-objectieven met een maximaal diafragma van f/1.4 zijn geselecteerd voor deze actie. Op 6 van deze high-end producten claim je het maximale cashbackbedrag van 300 euro.Of je nu een Nikon camera hebt met een FX- of DX-mount, voor beide varianten vind je objectieven waarop je geld terugkrijgt van Nikon. Voor alle soorten fotografie doen er lenzen mee aan de cashbackactie.CameraNU.nl heeft meerdere Nikon kits in het assortiment met een body en een of meer objectieven. Bij 5 van deze sets doen de body en een objectief mee aan de Nikon Winter Cashback. Zo stapel je de kortingen en wordt de aanschaf van een nieuwe uitrusting wel erg voordelig.De Nikon Winter Cashback duurt tot en met 15 januari 2019. Kijk voor meer informatie op de CameraNU website