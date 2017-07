Nú tijdelijk cashback op Sony compact camera's

woensdag 5 juli 2017, 22:44 door Redactie | 127x gelezen | 0 reacties

Kwalitatief goede foto's maak je al lang niet meer alleen met een spiegelreflexcamera. Naast de opkomst van systeemcamera's misstaat een compact camera ook zeker niet in de tas van (amateur) fotografen.



En de kwaliteit van deze handzame toestellen maakt enorme sprongen richting de grotere camera's. Sony is de drijvende kracht achter deze inhaalslag, vooral dankzij de series van de Sony RX100 en de Sony RX10.



Momenteel kun je op meerdere modellen een cashback verzilveren, een mooi begin van de zomer!





Sony RX100 serie voor de hoogste kwaliteit foto's en video's

Sony RX10 serie voor kwaliteit en zoom

Sony en Innovativiteit

De Sony RX100-serie telt al vijf camera's. De sensor van één inch is groter dan die van andere compact camera's en in combinatie met de Carl Zeiss lens maakt de RX100 furore in de wereld van de compacte camera's.Je kunt spelen met scherptediepte en foto's maken van hoge beeldkwaliteit, ook als er niet veel licht is. De RX100 II en de recentere modellen hebben een drie inch kantelbaar display en met de RX100 IV en V schiet je video's van vijf minuten in 4K-kwaliteit.De Sony RX10 lijkt qua naam veel op de RX100 maar heeft toch een heel andere uitstraling en functie. Deze bridgecamera is net zo geschikt gemaakt voor fotograferen als voor het opnemen van video's en is uitgerust met een lichtsterke Carl Zeiss Vario Sonnar lens.Met de RX10 II en RX10 III maak je video's van maar liefst een halfuur in 4K-kwaliteit en met een scherpstelring heb je tijdens het filmen alle controle over zoomen en scherpstellen. De RX10-camera's hebben meer optische zoom dan de RX100. De RX10-serie telt nu drie exemplaren.Sony timmert al jaren aan de weg in de fotografiewereld en deinst er niet voor terug om de nieuwste technologieën in de camera's terug te laten komen. De compact camera's van Sony profiteren hier enorm van.Zo zijn de RX10 en de RX100 voorzien van de nodige professionele specificaties. Beide modellen hebben meerdere opvolgers gekregen waarin de lat door Sony steeds hoger is gelegd.Dit zie je terug in een betere kwaliteit van foto en video, veel meer beelden per seconde, vernieuwende sensoren, beeldstabilisatie, een nieuwe elektronische zoeker en het creëren van slow motion-beelden.De innovaties leveren professionele prestaties op, die nauwelijks of helemaal niet meer onderdoen voor professionele apparatuur. En dat allemaal in een camera die je makkelijk meeneemt, en lang niet meer alleen als tweede camera...Het aanschaffen van een Sony RX10 of RX100 is en stuk interessanter gemaakt dankzij een cashbackactie. Op de RX10, RX10 II, RX10 III, RX100 III en de RX100 IV kun je nú tot 100 euro retour krijgen De actie loopt tot en met 30 juli!