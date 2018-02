Ondernemende fotograaf gezocht. Welke ambities heb jij?

Jeroen Wigman

Wat is FotoCube? FotoCube is een verzamelnaam van diverse oplossingen voor productfotografie. Het begon met de FotoCube Opnametent®, maar de afgelopen 10 jaar heeft FotoCube haar productaanbod verder ontwikkeld.Een eigen ontwikkelde Opnametafel, realisatie van complete fotostudio inrichtingen en het FotoCube 360 Graden Fotografie™ systeem.FotoCube mag zich inmiddels specialist noemen op het gebied van productpresentatie en oplossingen voor productfotografie. Jeroen helpt bedrijven in het hele proces, zelfs tot aan het moment de foto's op de website worden geplaatst.Wie zoekt Jeroen? Om een prettige en succesvolle samenwerking met elkaar op te bouwen zal er een klik moeten zijn. Herken jij je in onderstaande of wil je gewoon eens brainstormen onder het genot van een lekker bakkie koffie? Neem contact op met Jeroen!Jij bent een energiek persoon met de ambitie om een draaiende onderneming naar een volgend niveau te tillen. Om dit te realiseren ben je een doorzetter, heb je lef en ben je commercieel ingesteld. Je ziet verkoopkansen en weet deze te benutten. Uiteraard heb je een hands-on mentaliteit.Kennis van onlinemarketing, SEO/ SEA en tekstschrijven is een grote pré! Verder heb je affiniteit met productfotografie en weet je je kennis over te brengen aan de klant.Herken jij je in bovenstaande?Aarzel niet om contact op te nemen!De activiteiten vinden zowel online als offline plaats. Online via de drie webshops (NL, DE en EN) en tweetal websites. De offline activiteiten zijn voornamelijk het installeren van fotostudio's bij bedrijven inclusief het geven van een training aan de medewerkers.FotoCube bouwt ook op maat gemaakte fotostudio's bij bedrijven. Denk hierbij aan de unieke FotoCube Opnametafel™, de FotoCube 360 graden fotografie studio of de FotoCube Fashion fotostudio.Samen met de FotoCube Productfotografie Software™ geeft FotoCube haar klanten een succes garantie.FotoCube ontzorgt het MKB in een one-stop-shop wijze tegen zeer concurrerende prijzen.Om de bestaande markt nog beter te bedienen en nieuwe markten te kunnen gaan ontginnen is besloten om dit met een compagnon te doen. Iemand die misschien zelfs de ambitie heeft om het bedrijf uiteindelijk over te nemen.P.s. Het is niet noodzakelijk om full-time beschikbaar te zijn.Bij interesse graag via e-mail contact opnemen met Jeroen Wigman via jgwigman@fotocube.nl