Portretfoto's met professioneel flitslicht? Canon maakt het makkelijk voor je

In de halfautomatische stand laat je de flitser jouw gewenste flitshoek onthouden. Als je wisselt tussen landschapspositie en portretstand draait de flitser automatisch naar dezelfde flitshoek.



Hierdoor ben je veel flexibeler in je werkzaamheden. De Canon 470EX-AI laat je al het werk doen in de volautomatische stand. Hierbij flitst de flitser recht naar voren en naar boven om de juiste belichting en stand van de flitskop te bepalen.



Je hebt een krachtige flitser in handen gezien het richtgetal van 47 bij ISO 100 op een meter afstand. De kop draai je 360 graden horizontaal en kantel je 120 graden verticaal. De 470EX-AI, die op 4 AA-batterijen werkt, is voorzien van een helder verlicht LCD-scherm.



╗ Bestel de Canon Speelite 40EX-AI alvast





Canon EOS M50 systeemcamera

De compacte Canon EOS M50 systeemcamera heeft een strak design en biedt je alle mogelijkheden en inspiratie voor het vastleggen van al je gedenkwaardige momenten.Geavanceerde technologieŰn zoals 4K-video, een 24,1 megapixel sensor van DSLR-formaat, wifi, NFC en bluetooth helpen je hierbij.Om je creatieve vaardigheden te verbeteren beschikt de M50 over een Creative Assist-functie waarmee je instellingen doorloopt en ziet hoe deze je opnames be´nvloeden. De hoge resolutie OLED zoeker helpt bij het nauwkeurig bepalen van compositie.