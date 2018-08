Travelling light, zowel fysiek als mentaal

Hetzelfde geldt voor het eigen risico voor bagagedekking. Het eigen risico is het deel van de schade dat je zelf betaalt.



Daarnaast wordt vaak onderscheid gemaakt tussen landen in Europa en de wereld daarbuiten. Heb je een polis voor reizen/fotograferen in Europa en gaat het mis tijdens een reis naar Afrika? Dan ben je niet gedekt.



Denk dus goed na over de landen die je bereist. Is dat alleen Nederland, binnen Europa of ook daarbuiten? Voor landen buiten Europa betaal je vaak een hogere premie.



Tot slot is het voor professionele fotografen die veel reizen ook belangrijk om eens te kijken naar aansprakelijkheid. Handig wanneer je tijdens een shoot bij een klant een pasje achteruit doet en een Porsche van een miljoen euro beschadigt.



Bij dit soort zaken is een persoonlijke WA-verzekering niet voldoende. Hiervoor moet je ook een zakelijke WA-verzekering afsluiten.