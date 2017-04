Vacature: Vastgoedfotograaf gezocht door Topr

Als woningfotograaf ben jij het visitekaartje van Topr. Je gaat zelfstandig aan het werk bij woningverkopers, je weet op een originele manier woningen te fotograferen en houdt daarbij rekening met de wensen van onze klanten.





Jij bent:

Wat verwachten we van jou?

Van ons, voor jou

Meer info?

- Bekend met het fotograferen van woningen en bedrijfsonroerendgoed;- Bekend met HDR-fotografie, 360-gradenfotografie en filmen;- Communicatief vaardig en klantgericht;- Creatief en weet van elke woning een unieke presentatie te maken.Ter voorbereiding krijg je een uitgebreide training door ons verzorgd.Je hebt aantoonbare ervaring in de woningfotografie en weet hoe je moet filmen met de meest professionele apparatuur. Je bent leergierig, hebt een kritische blik op jouw eigen werk en weet in beperkte tijd de beste foto's te maken.Verder ben je iemand die zelfstandig vanuit huis kan werken. Je krijgt van tevoren ingeplande woningen voor die dag door en rijd vanuit jouw huis naar de locaties. Je neemt jouw verantwoordelijkheid en je bent klantgericht. Na jouw werkzaamheden upload je het fotomateriaal in ons systeem.We willen dat jij je werk zo goed mogelijk kunt doen, daarom krijg je van ons:- Een open cultuur;- Opleidingsmogelijkheden;- Een laptop, smartphone en camera-apparatuur;- Een auto van de zaak;- Toffe borrels;- Regelmatig legendarische uitjes met het team;- Een passend salaris;- De kans te doen waar je goed in bent, en waar je nog beter in wilt worden.Lijkt het hou gaaf om voor Topr te fotograferen?Bekijk de vacature op onze site