Digitale remake van analoge foto's na 20 jaar

Pompeii, analoog

Tijdstip van de dag

Met als gevolg een overbelichte achtergrond en een fletse voorgrond. Of een goed belichte achtergrond en een dichtgelopen voorgrond. Of een totaal flets gemiddelde. En de lucht die zo mooi blauw was, is in een wit (en overbelicht) vlak veranderd.Dit is natuurlijk ook een gevolg van het tijdstip van fotograferen. Midden op de dag is het sowieso erg moeilijk om de gevolgen van het bikkelharde en loodrechte zonlicht te vermijden. Wat dat betreft leer je natuurlijk ook een hoop bij op fotografiegebied en plan je je tijdstippen zorgvuldiger.Nu kun je infotograferen en nog een hoop in de nabewerking rechttrekken, naast dat je dan over een veel groterbeschikt. Het aantal pixels komt bij gebruik van een fullframe camerasensor ongeveer neer op dat van een kleinbeeld negatief (36 bij 24mm).