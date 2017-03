Kickstarter-project: Lab-Box, ontwikkelen zonder doka

En voordeel van de Lab-Box is dat hij modulair werkt: met n box en twee cassettes kun je zowel kleinbeeld als middenformaat ontwikkelen.



Een doka is dus niet per se nodig. Daarmee ontkracht je wel meteen het belangrijkste 'verkoopargument' van de Lab-Box. Toch zie ik wel de voordelen in van de gadget. Want eerlijk is eerlijk: zelf film inspoelen in een wisselzak, inclusief het afknippen en opwikkelen van de film, vergt wel wat oefening. Bij de Lab-Box is het een kwestie van draaien aan een grote knop.



Wat draaien aan een knop k doet, is het agiteren (het in beweging brengen en houden van de film in de ontwikkel- of fixatievloeistof). Traditioneel gezien doe je dat door een ontwikkeltankje met de hand te zwenken of op een rolband te plaatsen.



Of dat draaien aan zo'n knop gedurende tien, vijftien minuten ergonomisch gezien prettig is? Ik vraag het me af. Wat dan wel weer positief is: het team achter de Lab-Box zegt op dit moment na te denken over automatische agitatie.



En dt zou dan wel weer een vooruitgang zijn! Hetzelfde geldt voor een accessoire dat in ontwikkeling is om ook de temperatuur te regelen.





De Lab-Box moet in het najaar van 2017 echt beschikbaar komen voor de eerste 'backers' op Kickstarter. Richtprijs? Als launch deal betaal je 69 euro voor een Lab-Box met f een kleinbeeld- f een rolfilm-cassette. Meer over de Lab-Box lees je op de Kickstarter-pagina