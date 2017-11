Kickstarter: Reflex, een nieuwe analoge kleinbeeldcamera

Elpee's zijn hot, cassettebandjes worden weer in productie genomen en ook analoge fotografie is weer helemaal in. Op Kickstarter loopt nu een project voor een volledig nieuw ontworpen analoge kleinbeeldcamera: Reflex!



Op Kickstarter komen regelmatig fotografieprojecten langs. De kans van slagen is niet altijd even hoog, net zoals het nuttigheidsgehalte. De kwaliteit is dan vrij matig - vaak helaas in tegenstelling tot de prijs...



Toch zitten er af en toe projecten bij met slimme ingevingen. Bijvoorbeeld Reflex: een volledig nieuw ontworpen 35mm spiegelreflexcamera.