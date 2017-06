Rescued Film Project ontwikkeld oude fimrolletjes

The Rescued Film Project heeft hulp nodig om alles te kunnen financieren.



Levi Bettwieser is de oprichter en filmtechnicus van het Rescued Film project. The Rescued Film Project is een archief met foto's die ze gered hebben uit verloren en vergeten filmrolletjes uit alle werelddelen die nooit ontwikkeld zijn.



Tot op heden hebben ze 18.000 foto's gered. Dit zouden ze nooit hebben kunnen doen zonder de support van een hoop mensen.



Ze zijn een campagne gestart omdat ze opnieuw hulp nodig hebben. Ongeveer een jaar geleden ontvingen ze 66 filmbundels. Elke bundel bevat 8 tot 36 filmrolletjes, dus het zijn zo'n 1.200 filmrolletjes in totaal. Allemaal geschoten door dezelfde fotograaf in de vijftiger jaren.



Dat feit op zich is al intrigerend, maar nog interessanter is de manier waarop de films verpakt zijn. Iedere volgeschoten rol werd teruggestopt in het doosje waarop met de hand geschreven werd wat erop stond.



Daarna werd het doosje in verschillende lagen aluminiumfolie gewikkeld waar weer tape omheen werd geplakt. Daarna werd op de tape weer geschreven wat er op de film stond.



Zodra de fotograaf genoeg rolletjes verzameld had werden ze stevig ingepakt in een sigarendoos die vervolgens weer werd gewikkeld in verschillende lagen krantenpapier en aluminiumfolie plus gewikkeld in tape waar weer de inhoud op werd geschreven.



Vrij recentelijk is een groep vrijwilligers komen helpen met het uitpakken en catalogiseren van de rollen. Na zes uur werken waren acht van hen in staat om door 22 van de 66 bundels film heen te komen, alleen al door het enorme uitpakwerk.



Van hun projecten maken ze ook regelmatig mooie video's waarin het proces en de resultaten te bekijken zijn. Met soms indrukwekkende resultaten.