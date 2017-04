5 autofocus technieken uitgelegd

Contrastdetectie

2. Fasedetectie

Fasedetectie autofocus

3. Hybride autofocus

Net zo lang tot het toestel merkt dat het scherpste punt gepasseerd is. Daarna wordt de lens de andere kant op gestuurd om terug te keren naar het maximum. Dit proces herhaalt zich enkele keren met steeds kleinere stapjes, om zo goed mogelijk scherp te stellen. Dit kost veel meer tijd dan fasedetectie.Bij gebrek aan een spiegelhuis zitten er bij een systeemcamera geen scherpstelsensoren onder in de behuizing. Dus werd er vaak contrastdetectie toegepast.Bij recente systeemcamera's is de traagheid van contrastdetectie opgelost met fasedetectie via autofocus-sensoren op de beeldsensor. Zo stellen ze alsnog razendsnel scherp. Deze scherpstelsensoren kunnen op een kluitje in het beeldcentrum of juist mooi verspreid over het beeld zitten. Dit laatste biedt natuurlijk de meeste flexibiliteit.Fotografeer je met een spiegelreflex? Dan wordt niet de beeldsensor gebruikt om licht op te vangen. Speciale optische scherpstelsensoren (AF-sensoren) die iets uit elkaar liggen worden hierbij gebruikt om automatisch scherp te stellen.Daarom is een reflexcamera zo enorm snel. Wanneer het contrast op beide sensoren gelijk is, is het beeld het scherpst. Dat is een andere techniek, te vergelijken met hoe onze twee ogen scherpstellen.Die sensoren bevinden zich onder in het spiegelhuis. Het licht dat door het objectief stroomt, wordt in de body via een spiegel omhoog gestuurd en komt zo in de optische zoeker terecht.Daarom zie je zelfs als de camera uitstaat nog beeld. De spiegel stuurt alleen niet al het licht naar de zoeker. Een fractie ervan wordt doorgelaten en komt via een tweede kleinere spiegel onder in de camera bij de scherpstelsensoren terecht, zodat ze hun werk kunnen doen.Als je door de zoeker kijkt, zie je scherpstelpunten. Dat zijn lampjes of symbolen op een lcd-paneel. Zo weet je waar in het beeld zich (ongeveer) de scherpstelsensoren bevinden.Fasedetectie is ongelofelijk snel en nauwkeurig. Ook een systeemcamera werkt hiermee, al heeft deze geen spiegel, maar zitten er fasedetectiepixels op de sensor die in twee delen is gedeeld en zo de scherpte kan bepalen.Het grootste nadeel van fasedetectie is echter dat de AF-module heel even 'blind' wordt zodra de hoofdspiegel in de camera opklapt. Er valt dan geen licht meer op de AF-module. Wanneer je een digitale reflexcamera in liveviewmodus gebruikt, hetzij om te fotograferen, hetzij om te filmen, dan werkt de AF-module dus niet.In liveviewmodus schakelen reflexcamera's daarom over naar contrastdetectie. Canon reflexcamera's beschikken tegenwoordig over Hybride CMOS AF sensoren, waarmee een combinatie van contrast- en fasedetectie in liveview-modus mogelijk is.Via fasedetectie (scherpstelsensoren op de sensor) wordt heel snel grofweg het juiste punt opgezocht. Vervolgens wordt contrastdetectie toegepast voor de fijnafstemming.