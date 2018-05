De fotograaf maakt de foto, niet de camera (of toch wel?)

Zoommogelijkheden en de enorme mate van detail zijn toch enorme voordelen van een duurdere camera/en ook objectieven. Foto's: Michelle Peeters

1. Gebrek aan of ontbreken zoom

Met een smartphone kun je zelden inzoomen. Daarom zijn eenvoudige compact- en bridgecamera's vaak uitgerust met een nogal extreem zoombereik.Als je over 10x optische zoom (300mm omgerekend naar kleinbeeld) beschikt gaat er een wereld voor je open. De meeste serieuze fotografen met (semi-professionele) camera's beschikken hier vaak ook wel over, maar moeten dan vaak van objectief wisselen.Zoom-mogelijkheden worden vaak onderschat. Er zijn fotografen die beweren dat je helemaal geen zoomobjectief nodig hebt, omdat je altijd kunt 'zoomen met je voeten'. Ze bedoelen hiermee dat je gewoon naar je onderwerp toe kunt lopen om zo het effect van inzoomen na te bootsen.Er zijn echter onderwerpen waarbij je dat simpelweg niet kunt doen. Denk aanwaarbij je niet binnen de lijnen van het speelveld mag komen. En bij het fotograferen vandie in de aanval gaan als je te dichtbij komt. Of het fotograferen vandie vluchten als je niet op afstand blijft.Bovendien verandert hetin je foto alleen door de positie van de camera, niet door de gehanteerde brandpuntsafstand. Als je dichterbij komt verandert het perspectief volledig en de vraag is of je dat wel wilt.In het plaatje hieronder zit je wat het verschil is tussen 'zoomen met je voeten' en het inzoomen op afstand, waarbij het onderwerp iedere keer even groot in beeld verschijnt.